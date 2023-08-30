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Фотограф Дмитрий Исхаков вышел в свет с копией Полины Гагариной

1:05
Шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков стал фигурировать в заголовках светских новостей после скандального развода с певицей Полиной Гагариной. Только недавно появилось сообщение, что мужчина расстался с актрисой Софьей Синицыной, как буквально через несколько дней его видят в обществе новой пассии.

Фотограф Дмитрий Исхаков вышел в свет с копией Полины Гагариной
Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Издание "СтарХит" опубликовало снимки с мероприятия, которое было организовано Театром Пушкина вместе с московским рестораном "Зойка" и Музеем Булгакова. Среди гостей был замечен Дмитрий Исхаков, который посетил бран вместе с белокурой красоткой.

Как сообщают журналисты, бывший супруг Полины Гагариной встречается с безнесвумен Ольгой Ярошевской, которая занимается криптовалютами. В свободное время женщина вкладывает деньги в дорогое вино и эксклюзивные книжные издания. Ранее была замужем, но развелась и воспитывает наследника.

В соцсетях отметили, что новая избранница очень похожа на Полину Гагарину — невысокая, подтянутая, стройная блондинка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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