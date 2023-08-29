Телеведущий Иван Ургант возглавил список вернувшихся после критики СВО в Россию звезд

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Издание NEWS.ru составило список отечественных знаменитостей, которые вернулись в Россию после критики спецоперации на Украине. Возглавил список ведущий Первого канала Иван Ургант.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" покинул Россию в марте прошлого года, после того как программа была убрана из сетки вещания телеканала вместе с другими развлекательными передачами. Иван Ургант улетел в Израиль, откуда выступил с критикой СВО. Однако уже спустя месяц артист был замечен в Москве на одном из корпоративов.

В список вернувшихся знаменитостей также попала Ксения Собчак, которая покинула страну весной прошлого года. Ходили слухи, что журналистка улетела в Израиль, чтобы получить гражданство этой страны для себя и сына. Пробыв за границей около месяца, телеведущая вернулась в страну и сообщила, что не намерена покидать Россию навсегда.

Комик и певец Александр Ревва в начале СВО покинул Россию практически на полгода. Однако недавно его стали замечать на различных светских мероприятиях. Артист никак не выражал свое мнение относительно спецоперации, но известно, что он не общается со своим отцом, который живет в Донецке.

Еще одна звезда Первого канала Александр Васильев после начала СВО опубликовал открытое письмо, в котором осудил действия российских властей, после чего уехал в Париж. Однако артист продолжает прилетать в Москву на различные съемки, при этом, открыто выступая с критикой СВО.

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