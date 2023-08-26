Певица Алла Пугачева давно претила свою профессиональную деятельность и отказывается выходить на сцену, даже за любые деньги. К тому же в прошлом году она покинула Россию, уехав в Израиль на ПМЖ за своим супругом, Максимом Галкиным*.
Однако отечественная эстрада нуждается в новой королеве. Имя возможной преемницы Примадонны назвал музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с порталом PopCornNews.
"Как по мне, таким волевым характером, подходящим под этот статус, обладает Лолита в высшей степени", — считает эксперт.
Он напомнил, что Алла Пугачева пробилась на эстраду не только при помощи таланта, в ее арсенале также был и волевой характер. К тому же, как отмечает Бабичев, Пугачевой повезло с репертуаром — она умела формировать тренды.
Лолита же, по словам специалисты, ничем не уступает эпатажный певице советского времени. У нее ест и репертуар, и сильный характер, а еще она не боится быть смешной ни в жизни, ни на сцене.
Ранее Лолита Милявская провела всю ночь в сочинском казино, откуда ушла с приличным выигрышем и в хорошем настроении.
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