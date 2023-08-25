Певица Лолита Милявская прибыла в Сочи на концерт, и позволила себе хорошенько отдохнуть после работы. Как пишет издание "7Дней.ру", она в одну из ночей отправилась в казино.
Всю ночь она провела за игровыми автоматами, а затем, слегка пошатываясь, отправилась к себе в номер. Артистку в странном состоянии засняли очевидцы.
Сама Милявская призналась, что уходила в хорошем настроении, так как получила приличный выигрыш.
"Тут прекрасно, но я проспала купание в бассейне, потому что до 5 утра играла в казино в автоматы. Выиграла", — похвасталась певица.
Ранее певец Данко обвинил Лолиту Милявскую в том, что его не зовут в популярное шоу "Маска".
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