Певица Лолита устроила пьяные танцы после победы в казино

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская прибыла в Сочи на концерт, и позволила себе хорошенько отдохнуть после работы. Как пишет издание "7Дней.ру", она в одну из ночей отправилась в казино.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Всю ночь она провела за игровыми автоматами, а затем, слегка пошатываясь, отправилась к себе в номер. Артистку в странном состоянии засняли очевидцы.

Сама Милявская призналась, что уходила в хорошем настроении, так как получила приличный выигрыш.

"Тут прекрасно, но я проспала купание в бассейне, потому что до 5 утра играла в казино в автоматы. Выиграла", — похвасталась певица.

Ранее певец Данко обвинил Лолиту Милявскую в том, что его не зовут в популярное шоу "Маска".

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