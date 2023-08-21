Певец Данко объяснил свое отсутствие в шоу "Маска" кознями Лолиты Милявской

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Данко (наст. имя Александр Фадеев) уверен, что его не приглашают стать участником популярного телешоу "Маска" из-за Лолиты Милявской. В беседе с порталом Леди. Mail.ru он рассказал о кознях певицы.

Фото: prt scr youtube.com/ STMEGI TV Первый еврейский

Отвечая на вопрос журналистов о причинах его отсутствия в развлекательных телепрограммах, певец рассказал о давнем романе с Лолитой Милявской. Он уверен, что именно бывшая возлюбленная устраивает ему препятствия. По его словам, она всегда считала певца бездарным и даже оказывала на него психологическое давление.

"А вы спросите у организаторов этих шоу. Может, это происки Лолиты, не знаю. Она же в "Маске" вес имеет, была участницей и дружит с членами жюри. У нас в конце нулевых был роман, расстались мы не очень хорошо. Может, это ее происки?" — заявил он.

В свое время Лолита Милявская принимала участие в шоу "Маска", поэтому, уверен Данко, она имеет вес на программе. К тому же, многие члены жюри близкие друзья певицы.

Сама Лолита никак не отреагировала на прозвучавшие в ее адрес обвинения.

Ранее певица Лолита устроила представление с нижним бельем на ковровой дорожке музыкального фестиваля.

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