Певица Лолита Милявская устроила представление с нижним бельем на голове

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская решила эпатировать публику на ковровой дорожке концерта, приуроченного к Дню знаний. 59-летняя артистка продемонстрировала нижнее белье.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Накануне в Москве прошел концерт "Первоклассный МузОН", на котором звезды поздравляли школьников и студентов с приближающимся 1 сентября. Среди представителей шоу-бизнеса выделилась Лолита Милявская, которая решила "похулиганить" на ковровой дорожке мероприятия с красным бюстгальтером в руках. По Сети разлетелись фото, на которых певица позирует с этим предметом нижнего белья.

"Настоящая Красная шапочка! Кто скажет, что нет?" — пошутила Лолита.

Пользователи в интернете оценили смелость и беззаботность 59-летней артистки. Однако отметили, что подобное поведение неуместно на празднике, посвященному Дню знаний.

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