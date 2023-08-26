Победитель "Евровидение-2008" Дима Билан пожелал удачи певицам Славе и Любови Успенской в их конфликте с хирургом Тимуром Хайдаровым. Его слова приводит Telegram-канал "Звездач".
Он подчеркнул, что это их решение. Он пожелал, чтобы "все было классно".
По словам Билана, его тоже не раз склоняли к тому, чтобы лечь под нож пластического хирурга, но он отказался.
"Я никого не осуждаю, но пока ты находишься на стороне наблюдателя, то можешь посмотреть на ошибки, которые допустил тот или иной человек, и делаешь выводы", — отметил исполнитель.
Ранее супруга Тимура Хайдарова Светлана показала, как выглядела в 16 лет до пластических операций.
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