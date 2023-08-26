Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова признается, что ее внешность не только заслуга генетики. Она решила поделиться с подписчиками, как смогла измениться благодаря супругу.
Светлана Сильваши показала снимок, на которой ей 16 лет. У девушки светлые волосы и длинная челка. Для сравнения она показала фото настоящего времени. Перемены трудно не заметить.
Супруга хирурга отметила, что любая может себе позволить так измениться, ведь у нее получилось.
Подписчики пришли в восторг от новой внешности Светланы и назвали ее королевой.
Ранее Тимур Хайдаров рассказал, что певица Слава пытается его дискредитировать.
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