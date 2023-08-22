Хирург Тимур Хайдаров обвинил певицу Славу в желании его дискредитировать

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что творится с ним и его клиникой на фоне случившихся разбирательств с певицей Славой и другими "обиженными" пациентками. В интервью для "Пятого канала" врач рассказал о реальных целях озвученных против него обвинений.

Фото: prt scr youtube.com/Forbes

По его словам, Анастасия Сланевская и другие оппоненты хотят "дискредитировать его честное имя". Однако ни у кого нет для этого веских оснований.

"Вот такая волна фейков распространяется, многие этого даже и не скрывают, с целью дискредитации. Они не гнушаются обсуждать не только мои работы, какими бы хорошими или плохими бы они ни были, но и мою личность, мою жену, мою годовалую дочь. Каждые два-три дня выходят новые фейки обо мне. Начиная с того, что у меня нет дипломов и заканчивая тем, что у клиники нет лицензии. Пожалуйста, все посмотрели дипломы, они есть в свободном доступе, в уголке потребителя также можно все посмотреть", — категорично заявил он.

Он отметил, что они не обращаются в полицию, потому что у них нет никаких доказательств своих слов — они лишь хотят получить денежные средства в особо крупных размерах. Приостанавливать работу клиники Хайдаров не планирует, а конфликт надеется разрешить полюбовно.

"Все будет осуществляться в рамках закона. Я все еще прекрасно отношусь к Славе, потому что она моя пациентка. Я думаю, что в этой истории есть другие подводные камни, есть люди, которые ее агитируют и настраивают. Деньги тут совершенно ни при чем", — заверил специалист.

Ранее адвокат Тимура Хайдарова Александр Добровинский ответил на новые обвинения в адрес пластического хирурга. Он опроверг все "сенсационные заявления" правозащитницы Елены Сениной.

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