Актриса Софья Синицына ушла от бывшего мужа Полины Гагариной

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Софья Синицына, которая воспитывает дочь Мию от Павла Табакова, рассказала о закончившемся романе с фотографом Дмитрием Исхаковым. В Сети давно заподозрили, что артистка состоит в романтических отношениях с бывшим супругом Полины Гагариной.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Но ни актриса, ни фотограф не комментировали свои чувства и совместные выходы. И только теперь Софья Синицына решила высказаться и заявила, что сама бросила Дмитрия.

"Ребят, это я его бросила. Пусть смотрят кино, все супер, как все мои бывшие", — подчеркнула Софья Синицына.

Сам Дмитрий никак слова бывшей возлюбленной не комментирует. В Сети ходят слухи, что он встретил новую любовь, ведущую Ольгу Ярошевскую.

Ранее певица Нюша рассказала, какие отношения связывают ее с бывшим молодым человеком Егором Кридом.

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