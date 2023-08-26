Раскрыты подробности давнего конфликта Аллы Пугачевой и Джуны

Издание "Аргументы и факты" вспомнило несколько скандальных историй, в которых была замечена певица Алла Пугачева во времена своей славы. Читатели портала рассказали им еще несколько ситуаций, в которых Примадонна выставила себя не в лучшем свете.

Фото: Википедия

Так, в одном из интервью, вышедших уже давно, певица Джуна раскрыла подробности ее конфликта с Примадонной. На тот момент женщина по популярности была на одной позиции с Пугачевой. Именно поэтому Алла Борисовна очень хотела, чтобы Джуна выступила на ее концерте — но у них никак не получалось согласовать графики.

В итоге, чтобы Джуна все-таки приехала на выступление, Пугачева отправила к ней Илью Резника, которому певица не смогла отказать.

"После концерта Алла с пренебрежением сказала мне: "Зайди ко мне в кабинет!" В этот момент за кулисами было много известных людей — Андрей Вознесенский, Раймонд Паулс, Валерий Леонтьев. Все они хотели со мной сфотографироваться. Я не отказывала. А когда решила пойти в кабинет певицы, она крикнула: "Стой!" Потом повернулась ко мне попой и стала разговаривать с другими людьми", — рассказывала в свое время Джуна.

Она призналась, что какое-то время стояла и терпела, а затем уточнила у супруга Пугачевой Евгения Болдина, все ли хорошо с головой у Примадонны?

"Женя обращается к Алле: "Человек тебя ждет!" Та отвечает: "Я пела, танцевала, а фотографируются с ней! Разве это она Примадонна?" Тогда я бросила ей: "Да, иди…." Развернулась и ушла", — закончила свой рассказ Джуна.

Сейчас Алла Пугачева проживает в Израиле, большинство россиян обижены на певицу за ее нелицеприятные слова о соотечественниках.

Ранее стало известно, что в эмиграции советская певица начала выпивать, так как находится в депрессии.

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