Политик Роман Худяков высказался о курящей и пьющей в эмиграции Пугачевой

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Сети появился снимок с Аллой Пугачевой в компании Лаймы Вайкуле, которые держат в руках бокалы со спиртным, а ранее она была замечена курящей. Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков рассказал, почему Примадонна в эмиграции решила вернуться к вредным привычкам.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По словам политика, у Аллы Пугачевой началась депрессия. Он считает, что Алла Борисовна таким образом спасается от отчаяния, которые нахлынуло на нее в эмиграции.

"Пугачева и курит теперь снова и пьет (а мне показали ее свежую фотографию со стаканом вина) от отчаяния. Хотя врачи с ее хроническими заболеваниями строжайше запретили. А там целый букет — в таком возрасте. От подагры и щитовидки до проблем с сердцем. Какое курение?! Какой алкоголь?" — задается вопросом общественный деятель.

Худяков обвинил во всем происходящем с Пугачевой ее супруга-иноагента, за которым она была вынуждена уехать из России. Экс-депутат посочувствовал Примадонне, которая на старости лет вместо славы получила презрение.

"Порой жалко становится Аллу Борисовну. Похоронят ее за рубежом, и вместо славы в конце жизни заслуженная артистка презираема своим народом. Да еще и доктор, видимо, разрешил пить и курить — теперь бабушке все можно".

Ранне парапсихолог Джулиана Лу сообщила о конфликте в семье Аллы Пугачевой.