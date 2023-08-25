Теща актера Павла Прилучного удивила своим внешним видом

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный женился во второй раз в 2022 году на молодой коллеге Зепюр Брутян. Фотоснимок ее матери Гаяны Согомонян привел комментаторов в восторг.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Женщина была запечатлена в Санкт-Петербурге во время недавней поездки в культурную столицу. Она предстала на фоне достопримечательности в белом летнем платье.

Поклонники Прилучного подчеркнули, что теща актера выглядит прекрасно для своих лет. Она явно выглядит моложе, к тому же у нее есть вкус.

Напомним, что Павел Прилучный взял в жены актрису Зепюр Брутян после того, как разошелся с первой супругой, актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие возлюбленные были в браке 9 лет, вместе они воспитывают двоих детей — Тимофея и Мию7 Также Прилучный стал папой в третий раз, его молодая жена родила ему сына Микаэля.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что для сохранения фигуры отказалась от кофе с молоком.

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