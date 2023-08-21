Актриса Агата Муцениеце отказалась от кофе с молоком ради фигуры

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце внимательно следит за своей фигурой, сейчас она активно худеет. В своем блоге она поделилась некоторыми секретами.

Фото: prt scr youtube.com/Сама Меньшова

"Я сейчас вешу 54.1 кг. Открытием для меня стал отказ от капучино, латте и любого кофе с молоком, даже альтернативным. У меня вес в какой-то момент совсем не хотел двигаться с места, и вот кофе стал решающим фактором", — рассказала артистка.

По ее словам, она не пропускает обеды, но может долго не есть с утра. Также она не отказывает себе в шоколадках и конфетках, но старается употреблять их в дневное время. На ужин она ест орешки с чаем или сухофрукты.

Бывшая жена Павла Прилучного активно занимается спортом — она качает пресс и бегает, а с подписчиками делится фотоотчетами. Свои тренировки артистка не пропускает даже во время отдыха.

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