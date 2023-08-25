Певец Влад Соколовский вспомнил детали развода с Ритой Дакотой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист и певец Влад Соколовский считает, что в момент развода Рита Дакота придумывала лишнее, поэтому из ее уст "звучали абсурдные вещи". Такое мнение он выразил в беседе с Александром Добровинским для его YouTube-шоу.

Фото: prt scr youtube.com/ Александр Добровинский

Соколовский признался, что в тот момент принял для себя решение не отвечать, а просто признать свою вину, так как были вещи, ответственность за которые лежит на нем. Ради общения с дочерью Мией он отказался от желания публично ругаться.

На какое-то время артист ушел в тень и пережил период самобичевания в одиночестве. Однако, по его словам, далеко не все обвинения бывшей жены были справедливыми.

"Я понимал, что если я начну яро защищаться, нападать, то конкретно данный момент будет усугубляться. Поэтому я просто принял это, что на мне лежит вина за определенные вещи", — признался музыкант.

Ранее Рита Дакота рассказала, что оказалась недовольна прошедшим венчанием в Грузии.

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