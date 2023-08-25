Актриса Катерина Шпица объяснила важность брака признанием исключительности друг друга

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Катерина Шпица призналась, что считает брак очень важным, так как супруги признают исключительность друг друга. Свое мнение она выразила в беседе с "Пятым каналом".

Фото: prt scr youtube.com/Лера в Большом Городе

Она отметила, что вступая в брак, люди признают свое намерение быть друг с другом, а также желание разделись с партнером счастье и трудности.

"Мне кажется, что сила человечества в прогрессивности и сохранении традиций. Бракосочетание — это традиция и очень важный ритуал, в котором люди демонстрируют, что они признают исключительность друг друга", — заявила Шпица.

Катерина также отметила важность официальной регистрации отношений для планирования семьи, это покажет серьезность намерений обоих супругов и готовность к детям.

"Какой залог счастливых отношений? Если вы спросите меня об этом лет через 20, когда мне удастся сохранить те прекрасные отношения, которые у меня сейчас, то я, наверное, буду иметь моральное право абсолютно точно раскрыть свой секрет", — резюмировала Шпица.

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