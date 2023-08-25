Певица Нюша восстанавливает форму после вторых родов при помощи иглоукалывания

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники певицы Нюши (наст. имя Анна Шурочкина) заметили на животе у артистки темные пятна, похожие на синяки. Звезда поспешила рассказать, что занимается иглоукалыванием, чтобы поскорее прийти в форму после вторых родов. Этим она поделилась во время интервью телеканалу МУЗ-ТВ.

Фото: prt scr youtube.com/МУЗ-ТВ

По ее словам, ей пришлось использовать процедуру акупунктуры (иглоукалывания), чтобы избавиться от растяжек.

"У меня оставались растяжки на животе. И вот эти синяки на животе от уколов. Я прокалывала препарат, который в течение года как бы взращивает новый слой коллагена в теле", — рассказала Нюша.

После процедуры ей делают массаж, чтобы размять препарат. Сами синяки исчезают спустя неделю после процедуры. Но, как отметила певица, носить одежду с открытым животом она пока не может.

Ранее Нюша рассказала, что с бывшим возлюбленным Егором Кридом они не поддерживают общение.

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