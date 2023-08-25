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Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"

1:11
Шоу-бизнес

Мария Вебер до последнего была уверена в своей победе на телепроекте "Холостяк", но рэпер Тимати выбрал другую девушку — Екатерину Сафарову. Поступок артиста сильно огорчил проигравшую участницу.

Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"
Фото: prt scr youtube.com/Five Music

Она призналась, что для нее уход стал полной неожиданностью, так как она не ощущала в тот день, что покинет проект.

"Тогда, в момент съемок, я еще не знала, что в последующем стану одной из любимых участниц зрителей и все случится так, как случилось", — заявила Мария.

Вебер не скрывает, Тимати был ей интересен. Она признается, что в тот момент ей хотелось продолжения этой истории, даже за пределами шоу.

"Но все случается именно так, как лучше именно для меня. С таким девизом по жизни я всегда иду. Когда в Интернете нахожу отрывки шоу, всегда с трепетом вспоминаю съемки", — поделилась девушка.

Мария и Тимати не поддерживают контактов, но всегда рады друг другу, если где-то пересекаются.

Ранее Екатерина Варнава раскрыла суть конфликта между Идой Галич и Люсей Чеботиной.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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