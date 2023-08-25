Актриса Екатерина Варнава объяснила суть конфликта между Галич и Чеботиной

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава стала гостьей YouTube-шоу "Дукалити", в котором рассказала, что произошло между певицей Люсей Чеботиной и блогером Идой Галич.

Фото: prt scr youtube.com/Дукалити

По мнению Варнавы, которая неплохо разбирается в том, как происходит процесс съемок какого-либо шоу, артист, в данном случае Люся Чеботина, не приехав на съемку, должна была дать возможность организаторам все переиграть.

Конфликт двух звезд случился на фоне того, что Чеботина не приехала на съемки детского шоу Галич "1-11", хотя до этого согласилась принять участие. В итоге Ида Галич вынесла ссор из избы и публично заявила о своем недовольстве. В свою очередь, певица выразила сое отношение, которое оказалось полностью противоположным.

Варнава считает, что Галич вышла из себя из-за того, что Люся Чеботина не брала трубку, когда ее ждали на съемки.

"Мне кажется, зная Иду, что она это сделала только из-за того, что там не взяли трубку. И это был такой крик, потому что у тебя рушится процесс", — заявила Екатерина.

Ранее стало известно, что бывшие возлюбленные Нюша и Егор Крид не общаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.