Певец Филипп Киркоров извинился перед хирургом Хайдаровым за съеденные конфеты

Российский певец Филипп Киркоров в этом году сделал множество пластических операций по улучшению внешности, после которых ему была прописана строгая диета. Однако артист сорвался и нарушил ее.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Певец после продолжительного отпуска в Греции наконец решил вернуться в Россию. Во время перелета на частном самолете Киркоров не удержался и съел несколько конфет, за что извинился перед своим пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

"Тимур, прости. Но эти конфеты — это просто нечто! Там внутри клубника. Поплыла моя диета. Ну ничего! Скоро вернусь и возьмемся заново!", — поделился Филипп Киркоров в соцсетях.

Напомним, что весной этого года Киркоров похвастался результатами пластической операции. Музыканту провели процедуру по скульптурированию пресса.

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