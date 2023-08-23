Бывшего мужа Полины Гагариной застали с новой девушкой с актрисой Софьей Синицыной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Дмитрий Исхаков — фотограф и 28-летняя актриса Софья Синицына вызвали интерес публики своими интригующими постами в социальных сетях. Их фотографии и подписи намекали на роман и даже свадьбу. Началось все с поста экс-девушки Павла Табакова, где Софья опубликовала свадебное фото с Дмитрием и подписью "I said yes 12.05.2023".

Фото: Личный аккаунт Софьи Синициной в Instagram

Многие поклонники пары сомневались в достоверности этих публикаций, полагая, что это стилизованная фотосессия из-за профессии Дмитрия как фотографа. Однако вскоре они начали регулярно появляться вместе на мероприятиях и публиковать романтический контент.

В июне Telegram-канал "Только никому" обнаружил аккаунт Дмитрия Исхакова на сайте знакомств, где его профиль подтвержден синей галочкой, что указывает на проверку и подлинность фотографий. Однако даже после этого разоблачения Дмитрий и Софья продолжили публиковать совместные фотографии.

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