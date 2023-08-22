Певица Ольга Бузова появилась на отдыхе в купальнике сине-желтого цвета

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская певица Ольга Бузова решила провести последние дни лета на одном из курортов в Турции. Звезда устроила провокационную фотосессию, которая поразила поклонников.

Фото: личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм

Исполнительница практически все лето продолжала работать — сначала она участвовала в съемках нового сезона шоу "Звезды в Африке", а потом проехалась с гастролями по России. Теперь певица может позволить себе заслуженный отдых. На опубликованных кадрах Бузова в купальнике демонстрирует свое полуобнаженное тело.

"Август 2023. Идеальное воскресенье. Выбираем лучший кадр", — подписала звезда серию снимков.

Поклонники в комментариях уже привыкли к тому, что певица постоянно публикует откровенные снимки. Однако некоторые обратили внимание, что российская знаменитость позирует в купальнике, который по цветовой гамме очень совпадает с желто-синими цветами национального флага Украины.

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