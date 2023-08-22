Парапсихолог Джулия Лу сообщила о конфликте в семье Пугачевой

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина* с самого начала вызывал много вопросов у поклонников. Многие считают, что пара вместе только из-за взаимовыгодных условий. Парапсихолог Джулия Лу, проанализировав отношения знаменитостей заявила, что в скором времени Примадонна останется одна.

Фото: личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм

По словам Джулии, в семье Пугачевой и Галкина возник конфликт после того, как они переехали в Израиль. Она отметила, что певица не хотела уезжать из России, однако ей пришлось последовать за супругом. Как утверждает эксперт, Алла Борисовна испытывает глубокое разочарования из-за эмиграции из Москвы.

"Теперь ей очень тяжело. Она знает, что все ее заслуги разрушены. Аллу ждут сильные проблемы со здоровьем, связанные с нервной и психической системой. И в итоге певица останется совершенно одна. Отношения с Максимом изрядно испортились: и мышление, и планы, и взгляды у них разные", — цитирует парапсихолога "Экспресс газета".

Стоит отметить, что, судя по социальным сетям знаменитостей — отношения пары после эмиграции стали только крепче. Сейчас звезды проводят отпуск всей семьей в Юрмале, а в скором времени вернуться в Израиль, поскольку наследникам нужно будет идти в школу.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста

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