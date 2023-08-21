37-летний сын кинозвезды Клим Поплавский прошел курсы боевых медиков и отправился в зону боевых действий, чтобы спасать бойцов. По его словам, это нелегкая задача.
"Все налегке, а ты чью-то жизнь тащишь, и не одну. Вот приходится привыкать. Приходите на курсы боевых медиков. Я скоро сниму про это материал. Но все равно приходите! Хотя бы на базовые курсы тактической медицины", — делился он и призывал других последовать его примеру.
Сама Яна Поплавская гордится своим сыном и открыто об этом говорит. Она обратилась к нему с открытым письмом в рамках торжественного открытия фестиваля документального кино в Санкт-Петербурге.
"Я тебя очень люблю! Горжусь, что ты не можешь молчать и, даже если есть хоть маленькая надежда помочь, рвешь душу и делаешь все возможное. Я хотела, чтобы ты вырос очень хорошим человеком, для меня это было главным и важным. Моя материнская мечта сбылась, а еще ты добрый, смелый, справедливый, человечный и боль других чувствуешь как свою!" — говорит она о Климе.
По ее словам, она также, как и другие женщины, боится за своего сына, молится за него и надеется, что он вернется домой невредимым.
Яна Поплавская активно помогает бойцам на фронте — она отправляет гуманитарную помощь в зону СВО и даже приезжает туда лично, чтобы поддержать моральный дух солдат.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.