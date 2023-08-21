Актриса Яна Поплавская обратилась к добровольно ушедшему в зону СВО сыну

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37-летний сын кинозвезды Клим Поплавский прошел курсы боевых медиков и отправился в зону боевых действий, чтобы спасать бойцов. По его словам, это нелегкая задача.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Яны Поплавской

"Все налегке, а ты чью-то жизнь тащишь, и не одну. Вот приходится привыкать. Приходите на курсы боевых медиков. Я скоро сниму про это материал. Но все равно приходите! Хотя бы на базовые курсы тактической медицины", — делился он и призывал других последовать его примеру.

Сама Яна Поплавская гордится своим сыном и открыто об этом говорит. Она обратилась к нему с открытым письмом в рамках торжественного открытия фестиваля документального кино в Санкт-Петербурге.

"Я тебя очень люблю! Горжусь, что ты не можешь молчать и, даже если есть хоть маленькая надежда помочь, рвешь душу и делаешь все возможное. Я хотела, чтобы ты вырос очень хорошим человеком, для меня это было главным и важным. Моя материнская мечта сбылась, а еще ты добрый, смелый, справедливый, человечный и боль других чувствуешь как свою!" — говорит она о Климе.

По ее словам, она также, как и другие женщины, боится за своего сына, молится за него и надеется, что он вернется домой невредимым.

Яна Поплавская активно помогает бойцам на фронте — она отправляет гуманитарную помощь в зону СВО и даже приезжает туда лично, чтобы поддержать моральный дух солдат.

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