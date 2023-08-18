Продюсер Яна Рудковская вернулась домой из Китая, где представляла ледовое шоу "Щелкунчик". В программе принимает участие ее супруг, фигурист Евгений Плющенко.
Из поездки Рудковская привезла с собой несколько фотографий, которыми решила поделиться со своими подписчиками. Она пошутила, что собралась на пенсию.
"Рада, что к нашей команде присоединился мой старший сын Николай. Того и глядишь, скоро уйду на пенсию, буду жить для себя! Шучу, конечно, но его помощь в этой поездке была весьма существенной", — поделилась светская львица.
Выяснилось, что в эту поездку с ними отправился и старший сын Рудковской Николай, который этим летом закончил МГИМО с красным дипломом. О своих дальнейших планах на жизнь молодой человек пока не распространяется.
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