Продюсер Яна Рудковская назвала своим приемником сына Николая

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская вернулась домой из Китая, где представляла ледовое шоу "Щелкунчик". В программе принимает участие ее супруг, фигурист Евгений Плющенко.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Яны Рудковской

Из поездки Рудковская привезла с собой несколько фотографий, которыми решила поделиться со своими подписчиками. Она пошутила, что собралась на пенсию.

"Рада, что к нашей команде присоединился мой старший сын Николай. Того и глядишь, скоро уйду на пенсию, буду жить для себя! Шучу, конечно, но его помощь в этой поездке была весьма существенной", — поделилась светская львица.

Выяснилось, что в эту поездку с ними отправился и старший сын Рудковской Николай, который этим летом закончил МГИМО с красным дипломом. О своих дальнейших планах на жизнь молодой человек пока не распространяется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.