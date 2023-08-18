Певица Лолита Милявская рассказала о жизни дочери в Болгарии

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Лолиты Милявской Ева в ноябре отметит 25-летие. О жизни взрослой наследницы артистка рассказала в интервью изданию "Утро.ру" на "Фестивале МУЗ-ТВ".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Певица отметила, что ее дочь живет в Болгарии вместе с бабушкой. При этом сама артистка постоянно на связи со своей наследницей.

"Я с ней постоянно на связи, и, судя по тому что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят", — отметила певица.

Ева закончила филологический факультет Варшавского университета, филиал которого находился в Киеве. И пока работы у девушки нет, как отмечает Лолита, в Болгарии найти что-то, связанное с языками очень сложно.

Также Милявская поделилась желанием дочери работать в сфере журналистики, которая относится к цирку и клоунаде.

"Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров", — сообщила звезда.

Ранее Лолита решила удивить зрителей на ковровой дорожке фестиваля играми с нижним бельем.

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