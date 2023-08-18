Дочь Лолиты Милявской Ева в ноябре отметит 25-летие. О жизни взрослой наследницы артистка рассказала в интервью изданию "Утро.ру" на "Фестивале МУЗ-ТВ".
Певица отметила, что ее дочь живет в Болгарии вместе с бабушкой. При этом сама артистка постоянно на связи со своей наследницей.
"Я с ней постоянно на связи, и, судя по тому что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят", — отметила певица.
Ева закончила филологический факультет Варшавского университета, филиал которого находился в Киеве. И пока работы у девушки нет, как отмечает Лолита, в Болгарии найти что-то, связанное с языками очень сложно.
Также Милявская поделилась желанием дочери работать в сфере журналистики, которая относится к цирку и клоунаде.
"Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров", — сообщила звезда.
Ранее Лолита решила удивить зрителей на ковровой дорожке фестиваля играми с нижним бельем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.