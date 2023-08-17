Певица Екатерина Семенова прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой из России

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и композитор Катя Семенова в беседе с журналистами издания aif.ru прокомментировала поведение Аллы Пугачевой, которая с началом СВО решила сбежать из России вместе с мужем-иноагентом.

Фото: youtube.com

Исполнительница хита "Чтоб не пил, не курил" была близко знакома с Примадонной. По ее словам, она не понимает, как Пугачева могла позволить себе нелицеприятные высказывания о россиянах.

"Когда ты для своей страны светоч и уже знаешь, побывав за границей с гастролями, что нигде тебя не ждут и любить не будут, и вдруг делаешь такое… Я правда не понимаю, чего Пугачева и Галкин* испугались. Она что, испугалась, что ее в госпиталь санитаркой отправят? Мне ответили на это: "Может, за Макса испугалась?" Но и Макс вряд ли бы тоже не по своей воле оказался на передовой", — поделилась мнение Семенова.

Звезда отметила, что бывшим поклонникам никогда не понять отношения певицы к своей родной стране и людям, которые ее боготворили.

* Лицо, признанное в России иностранным агентом.

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