Певец 90-х Юлиан поделился своим мнением о пластических операциях, совершённых Филиппом Киркоровым. Он считает, что подобные меры омоложения артиста выглядят неуместно. Певец также выразил своё неодобрение стремлению Киркорова выступать с блогерами.
"Важно помнить свой возраст! Молодость может сохраниться внутри", — поделился своим мнением Юлиан.
Юлиан объяснил, что лично он не стал бы объединять свои музыкальные усилия с блогерами и другими молодыми артистами. Он признал, что имеет достаточно своих поклонников, которые будут поддерживать его в течение долгих лет, пишет Газета.Ru.
"Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чём они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям", — отметил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.