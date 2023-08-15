Певец Юлиан раскритиковал Филиппа Киркорова за пластические операции

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец 90-х Юлиан поделился своим мнением о пластических операциях, совершённых Филиппом Киркоровым. Он считает, что подобные меры омоложения артиста выглядят неуместно. Певец также выразил своё неодобрение стремлению Киркорова выступать с блогерами.

Фото: Фото опубликовано в личном аккаунте Филиппа Киркорова в соцсети "В Контакте"

"Важно помнить свой возраст! Молодость может сохраниться внутри", — поделился своим мнением Юлиан.

Юлиан объяснил, что лично он не стал бы объединять свои музыкальные усилия с блогерами и другими молодыми артистами. Он признал, что имеет достаточно своих поклонников, которые будут поддерживать его в течение долгих лет, пишет Газета.Ru.

"Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чём они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям", — отметил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

20 идей по развитию России