Близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева рассказала о планах 56-летнего певца, связанных с его скорой свадьбой. Однако сама российская актриса призналась, что лично не знакома с его возлюбленной. Она заметила, что у певца горят глаза, и по его внешнему виду ясно, что он счастлив и расцвёл, передаёт KP.RU.
Недавно Киркоров признался, что больше не одинок и встретил женщину своей мечты. Артист отметил, что они уже живут вместе. Возлюбленная является источником его вдохновения, но личность избранницы он не раскрывает.
Киркоров был женат на певице Алле Пугачёвой, их брак продлился 11 лет и завершился разводом в 2005 году. Артист рассказывал, что Примадонне не хватало внимания от него.
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