Депутат Виталий Милонов призвал запретить Ингеборге Дапкунайте приезжать в Россию

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на слова актрисы Ингеборге Дапкунайте, которая назвала памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге "куском металла". Об этом пишет издание "Абзац".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виталия Милонова

Парламентарий отметил схожее поведение артистки с другими ее коллегами, покинувшими Россию. Он уверен, что разговоры о ней стоит прекратить и забыть.

Милонов напомнил о том, как в свое время Дапкунайте просила хоть о какой-нибудь роли, чтобы иметь возможность заработать. Сейчас же, уверен он, нужно запретить ей въезд на территорию страны.

"Вопрос о ее возвращении стоять не может. Сейчас она уже не так востребована. Кинематограф — это не самая сильная сторона Прибалтики", -добавил депутат.

Ранее стало известно, что актриса Ингеборга Дапкунайте после бегства из России перестала ухаживать за собой.

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