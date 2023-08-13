Юморист Максим Галкин выставил на всеобщее обозрение фото Аллы Пугачевой в купальнике

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин наслаждаются последним летним месяцем в Юрмале. Как оказалось, 74-летняя артистка не отказывает себе в удовольствии позагорать и отдохнуть на пляже.

Фото: соцсети

В Сети появилось фото, сделанное Галкиным, как Пугачева в купальнике лежит на шезлонге. Она явно не в курсе, что ее снимают, так как у нее закрыты глаза, а поза более, чем расслабленная.

Снимок привел подписчиков в восторг, они признались, что фигура артистки вызывает зависть. На теле не видно ни следа целлюлита, а также нет лишних складок. По мнению многих, такой красивой, женщина может быть только в глазах влюбленного мужчины.

Сложно не заметить, как сильно изменилась Примадонна за последние годы — она сильно похудела и сделала несколько новых подтяжек. При молодом муже она явно стала тщательнее за собой ухаживать и отказалась от бесформенных балахонов, сменив их на стильные наряды.

Ранее 11-летняя дочь Кристина Орбакайте удивила поклонников своей "взрослой" внешностью.

* Признан Минюстом иноагентом на территории РФ

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