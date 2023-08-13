Дочь Кристины Орбакайте удивила своей внешностью фанатов певицы

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте решила оставить свою дочь Клавдию отдыхать в Юрмале. Девочка проводит время со знаменитой бабушкой Аллой Пугачевой и ее младшими детьми — Лизой и Гарри.

Фото: blitz.plus

Супруг-иноагент 74-летней певицы опубликовал в соцсетях семейную фотографию. На снимке запечатлены 11-летняя Клава, Лиза, Гарри, а также сам Галкин*. Поклонники в комментариях отметили, что дочь Орбакайте выглядит старше своих лет.

Фанаты подчеркнули красоту 11-летней девочки. Многие посчитали, что в будущем Клавдия может стать моделью, поскольку у нее подходящий рост и "ноги от ушей". Особенно ярко это видно на фоне Лизы Галкиной, которая всего на 1,5 года младше своей тети.

"Их там в Амрике едой с гормонами что ли пичкают, чтобы так рано расцветали?"; "У нее мама и папа очень высокие, есть в кого расти"; "Такие классные и красавицы, у Клавы ножки длинные как у мамы", — пишут комментаторы.

Напомним, певица Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, в браке с которым у них родился единственный ребенок — дочь Клавдия.

Ранее в Сети появилось видео "опасных" игр дочки Кристины Орбакайте и детей Аллы Пугачевой.

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