Певица Алла Пугачева осталась недовольна играми ее детей и дочери Орбакайте

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица остановилась с супругом-иноагентом в Юрмале на вилле "Марта", которую они ежегодно арендуют за несколько миллионов. В гости к Примадонне приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте со своей дочкой Клавдией.

Фото: Инстаграм

Накануне Максим Галкин* поделился в соцсетях ролик, в котором дети совместно проводят время. Лиза, Гарри и Клавдия играли с напиленными водой воздушными шарами. Громкий и задорный смех ребятни потревожил Пугачеву, которая вышла из дома на улицу.

"Это нормально? Это такие игры сейчас, да?", — удивилась Примадонна.

Примадонна вышла на веранду дома в розовой кофте и с распущенными волосами, а на лице был заметен легкий макияж. По эмоциям Аллы Борисовны были заметно, что она недовольная играми детей.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео, в котором сын Гарри проявил свою храбрость.

* Признан иноагентом в РФ

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