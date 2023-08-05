Певица остановилась с супругом-иноагентом в Юрмале на вилле "Марта", которую они ежегодно арендуют за несколько миллионов. В гости к Примадонне приехала ее старшая дочь Кристина Орбакайте со своей дочкой Клавдией.
Накануне Максим Галкин* поделился в соцсетях ролик, в котором дети совместно проводят время. Лиза, Гарри и Клавдия играли с напиленными водой воздушными шарами. Громкий и задорный смех ребятни потревожил Пугачеву, которая вышла из дома на улицу.
"Это нормально? Это такие игры сейчас, да?", — удивилась Примадонна.
Примадонна вышла на веранду дома в розовой кофте и с распущенными волосами, а на лице был заметен легкий макияж. По эмоциям Аллы Борисовны были заметно, что она недовольная играми детей.
Ранее Максим Галкин опубликовал видео, в котором сын Гарри проявил свою храбрость.
* Признан иноагентом в РФ
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