Семейство Аллы Пугачевой продолжает отдыхать в Юрмале. Недавно в соцсетях Максима Галкина* появился ролик с наследником юмориста.
Именитые родители привели Гарри в веревочный парк, в котором мальчик проявил настоящую храбрость. 9-летний Галкин забрался на восьмиметровую сосну, а затем прыгнул с нее на тарзанке. За подвигом юноши наблюдал отец, который снял все происходящее на видео.
"Покорение сосен", — подписал видео юморист.
Певица Алла Пугачева и Максим Галкин ежегодно проводят лето в Латвии. Они арендуют виллу "Марта" за несколько миллионов рублей ежемесячно. В этом году отдых звездного семейства совпал с фестивалем Лаймы Вайкуле "Рандеву". Появление Примадонны на этом мероприятии закончилось скандалом.
*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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