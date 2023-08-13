Российская телеведущая Лера Кудрявцева проводит свой летний отпуск с семьей в Болгарии. Звезда не забывает делиться с поклонниками кадрами с отдыха.
Артистка опубликовала снимок, на котором позирует рядом с бассейном. 52-летняя звезда в синем бикини с юбкой показала, что еще способна конкурировать с молодыми девушками. Поклонники отметили стройные ноги и подтянутую фигуру знаменитости.
"Женщина с веслом", — написал в комментариях Сергей Лазарев.
Среди комментаторов нашлись и хейтеры, которые обвинили телеведущую в фотошопе.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что разочаровалась в современных мужчинах.
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