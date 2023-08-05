Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о разочаровании в современных мужчинах

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает делиться в соцсетях подробностями своего летнего отдыха в Болгарии. Помимо откровенных фотографий в купальнике, звезда также делится своими философскими размышлениями.

Фото: moslenta.ru

52-летняя артистка порассуждала о наступившем веке матриархата, в который долго не могла поверить. Она отметила, что современные мужчины начали ее огорчать.

"Как женщине хочется мне видеть не офигевших нарциссов, маменькиных сынков, инфантильных мальчиков и ссыкунов. Но в последнее время мои наблюдения, к сожалению, не в пользу сильного пола. Мужчины отстранились от всего, но до сих пор считают себя главой семейства", — поделилась Кудрявцева.

Лера добавила, что далеко не все мужчины такие, однако наметилась печальная тенденция. По мнению телеведущей, она стала чаще замечать эмоциональную пассивность мужчин.

Напомним, что Лера Кудрявцева уже 10 лет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен младше телеведущей на 16 лет.

Ранее телеведущая опубликовала в соцсетях ролик, на котором она совершенно голая ныряет в бассейн.

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