Телеведущая Лера Кудрявцева нырнула в бассейн без одежды

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Лера Кудрявцева решила похвастаться своей фигурой перед поклонниками. Звезда опубликовала в соцсетях ролик, на котором она совершенно голая ныряет в бассейн.

Фото: соцсети

Сейчас ведущая программы "Секрет на миллион" отдыхает вместе семьей. 52-летняя телеведущая не забывает делиться впечатлениями от отпуска в соцсетях. Последний ролик звезды получился очень откровенным.

Голая Кудрявцева, стоя спиной к камере эффектно ныряет в бассейн при этом "пятая точка" телеведущей прикрыта смайликом "сердечко". Однако в один из моментов филейная часть Кудрявцевой становится видна.

Ранее 52-летняя Лера Кудрявцева поделилась своим секретом борьбы с морщинами.

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