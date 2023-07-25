52-летняя Лера Кудрявцева рассказала, как борется с морщинами: "Я в тейпах"

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как она борется с возрастными морщинами.

Фото: moslenta.ru

В своём личном блоге 52-летняя Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками способом, который ей помогает бороться с морщинами. В частности, телеведущая использует эластичные тейпы. Звезда опубликовала видео, на котором предстала с зелёными лентами на лбу, висках, скулах и шее.

"Я не потерялась, я здесь, в тейпах", — обратилась к подписчикам знаменитость.

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