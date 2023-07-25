Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как она борется с возрастными морщинами.
В своём личном блоге 52-летняя Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками способом, который ей помогает бороться с морщинами. В частности, телеведущая использует эластичные тейпы. Звезда опубликовала видео, на котором предстала с зелёными лентами на лбу, висках, скулах и шее.
"Я не потерялась, я здесь, в тейпах", — обратилась к подписчикам знаменитость.
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