Лера Кудрявцева призналась, что походы в тир помогают ей справляться со стрессом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчиками в социальной сети, как ей удается справляться с накопившимися негативными эмоциями.

По словам Кудрявцевой, она привыкла держать всё в себе, поэтому ей очень трудно справляться с накопившимися негативными эмоциями и стрессом. Более того, она старается со всем справляться сама, не перекладывая ответственность на окружающих людей.

Однако знаменитость нашла способ, который помогает ей справляться со стрессом. Оказалось, избавиться от негатива Лере Кудрявцевой помогает поход в тир.

"Куда выплескивать негатив? Я не могу многое рассказывать даже близким, это такая защита, выработанная годами. Сходила в тир. Разрядка", — поделилась телеведущая.

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