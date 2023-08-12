Певица Светлана Лобода решила посетить украинских беженцев в центре гумпомощи в Варшаве, но столкнулась с недоверием и презрением с их стороны. Причину, по которой на неё набросились соотечественники, назвал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с "Абзацем".
По его словам, артистку беженцы не принимают, потому что она сбежала в своё время с Украины и прибежала к Алле Пугачёвой, которая целовала её везде и называла звездой. Теперь же певица осталась не у дел.
Исполнительница обрела большую популярность в России, из которой также сбежала в Латвию после начала СВО, отметил продюсер. По его мнению, россияне от её отъезда ничего не потеряли, а за границей певица никому не нужна.
Напомним, многие беженцы в столице Польши с Лободой вообще не захотели разговаривать и покинули помещение, другие высмеяли её и обвинили в пиаре.
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