Продюсер Морозов: Лободу заставляли "любить Россию" на деньги украинских олигархов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на Западе никогда не добьётся успеха. В России же её заказывали на корпоративы в качестве "шута", как и многих украинских артистов. Об этом заявил продюсер Евгений Морозов в беседе с телеканалом "Царьград".

Он отметил, что заказать звезду на банкет можно было примерно за 100 тысяч евро, однако концерты, где билеты покупали простые люди, у неё были на нуле.

Лобода некогда не собирала залы в России, а её образ и пиар — заслуга украинского олигарха Вагифа Алиева, объяснил собеседник агентства. По его словам, дочь бизнесмена Нателла Крапивина пыталась обрести статус "крутого продюсера" в России, выбрав для раскрутки согласную на всё марионетку.

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