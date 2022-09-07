Продюсер Рудченко: Лободе было куда расти в России

В раскрутку и становление певицы Светланы Лободы большой вклад внесла продюсер Нателла Крапивина. Скорее всего, она использовала свои связи для этого, а также помощь отца, который владел украинскими торговыми сетями.

Об этом рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он предположил, что у Крапивиной были средства и связи для раскрутки Лободы, сама же она значительную часть заработка потеряла, после того как уехала из России, где могла попробовать себя в различных направлениях.

По словам Рудченко, если бы не изменилась политическая ситуация и певица осталась бы на российской сцене, она "вышла бы в топы", так как ей было ещё куда расти.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов также заявил, что Лобода своим успехом в России обязана Крапивиной.