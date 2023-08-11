Космонавт Шкаплеров: Юрий Лоза пошутил о якобы не летавшей на орбиту Пересильд

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который снимался в кинокартине "Вызов", счёл шуткой заявление певца Юрия Лозы о том, что актриса Юлия Пересильд не летала на орбиту для участия в съёмках фильма.

Фото: https://www.instagram.com/anton_astrey/

По мнению космонавта, музыкант захотел повысить свою популярность с помощью высказываний о кинопроекте "Вызов". Он добавил, что лично видел Юлию Пересильд в космическом пространстве.

"Я воспринимаю его слова как шутку", — отметил Шкаплеров в беседе с изданием "Абзац".

Комментируя слова Лозы о том, что Земля на самом деле плоская, космонавт подчеркнул: по всему миру есть довольно большие группы людей, которые придерживаются подобной точки зрения.

Ранее Лоза поставил под сомнение данные о том, что съёмки "Вызова" были организованы в космосе.

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