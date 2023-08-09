Брат исполнительницы Натали рассказал, что он прощался с женой последние два года

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В июле 2023 года не стало в живых мужа певицы Натали Александра Рудина. Сама исполнительница рассказала, что её супруга умер из-за коронавируса, который не отпускал его два с половиной года.

Фото: https://t.me/shot_shot/54892

Сама Натали сообщила поклонникам в соцсетях, что её муж как будто знал, что скоро покинет этот мир, и поэтому "учил все эти два года жить без него".

Брат Натали Антон Миняев в беседе с журналистом KP.RU рассказал, что Александр Рудин перед уходом из жизни не оставил никакого прощального письма.

"Не было никаких записок. Саша прощался с Наташей последние два с половиной года. Какие-то слова об уходе были за это время им сказаны, видимо, это и было прощанием", — рассказал брат Натали.

Миняев добавил, что Рудин часто просил свою жену не бросать дело всей их жизни — творчество и музыку, если его не станет.

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Причина смерти мужа певицы Натали