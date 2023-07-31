Певица Натали похоронила мужа Александра Рудина. Они прожили вместе почти 33 года. Брат артистки Антон Миняев признался, что Рудин безумно любил свою жену. Супруги понимали друг друга с полуслова, рассказал он.
Однако Рудин тяжёло перенёс коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения на центральную нервную систему.
"У него был серьёзный постковидный синдром. Во всём мире ещё не изучена досконально и эта болезнь, и её последствия. Он лечился, Наташа его поддерживала, всегда была рядом с ним", — отметил Миняев в беседе с "МК".
Несмотря на болезнь Рудина, никто даже не мог предположить, что всё обернётся настолько трагично. Натали очень тяжёло переживает смерть мужа, но у неё осталось трое детей, которые поддерживают свою маму.
"В наших семьях так заведено, что дети у нас больше друзья, нежели дети. На фоне всего происходящего они находится с ней рядом — настолько всё понимают", — подчеркнул Миняев.
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