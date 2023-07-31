Брат певицы Натали рассказал о последних днях её мужа Александра Рудина

Певица Натали похоронила мужа Александра Рудина. Они прожили вместе почти 33 года. Брат артистки Антон Миняев признался, что Рудин безумно любил свою жену. Супруги понимали друг друга с полуслова, рассказал он.

Фото: youtube.com

Однако Рудин тяжёло перенёс коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения на центральную нервную систему.

"У него был серьёзный постковидный синдром. Во всём мире ещё не изучена досконально и эта болезнь, и её последствия. Он лечился, Наташа его поддерживала, всегда была рядом с ним", — отметил Миняев в беседе с "МК".

Несмотря на болезнь Рудина, никто даже не мог предположить, что всё обернётся настолько трагично. Натали очень тяжёло переживает смерть мужа, но у неё осталось трое детей, которые поддерживают свою маму.

"В наших семьях так заведено, что дети у нас больше друзья, нежели дети. На фоне всего происходящего они находится с ней рядом — настолько всё понимают", — подчеркнул Миняев.

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