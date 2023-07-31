Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после трагической смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина.
В августе было бы 33 года их совместной жизни, отметила артистка. Она призналась, что вся её жизнь является "песней", которая посвящена Рудину.
"Не умею жить без него пока. Буду учиться", — написала Натали в социальных сетях.
Певица подчеркнула, что не собирается прекращать концертную деятельность, поскольку её творчество было делом всей жизни мужа.
"Буду петь. Думаю, смогу", — поделилась артистка.
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