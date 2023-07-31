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Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа: "Не умею жить без него"

0:39
Шоу-бизнес

Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после трагической смерти своего супруга музыкального продюсера Александра Рудина.

Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа: "Не умею жить без него"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натали

В августе было бы 33 года их совместной жизни, отметила артистка. Она призналась, что вся её жизнь является "песней", которая посвящена Рудину.

"Не умею жить без него пока. Буду учиться", — написала Натали в социальных сетях.

Певица подчеркнула, что не собирается прекращать концертную деятельность, поскольку её творчество было делом всей жизни мужа.

"Буду петь. Думаю, смогу", — поделилась артистка.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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