Российский певец Филипп Киркоров проводит свой летний отпуск в Греции. Туда он отправился вместе со своим подросшим сыном Мартином. Артист поделился в социальных сетях кадрами совместного отдыха с наследником.
На опубликованных кадрах 56-летний Филипп и 11-летний Мартин катаются на велосипедах. Поп-король отметил, что инфраструктура Греции хорошо оборудована для велосипедных прогулок.
"Прогулки на велосипеде — это и спорт, и отличное настроение, и бодрый заряд на весь день! Теперь у меня в Греции есть свой велодром", — подписал ролик артист.
Певец также отметил, что таким образом решил заменить фитнес, поскольку ему не нравится ходить в тренажерный зал.
Напомним, что в этом году Филипп Киркоров перенес большое количество пластических операций, из-за которых помолодел на несколько десятков лет. Недавно поп-король похвастался в соцсетях кубиками пресса, которые ему сделал пластический хирург.
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