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Певец Филипп Киркоров показал 11-летнего сына Мартина на велосипедной прогулке

1:05
Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров проводит свой летний отпуск в Греции. Туда он отправился вместе со своим подросшим сыном Мартином. Артист поделился в социальных сетях кадрами совместного отдыха с наследником.

Певец Филипп Киркоров показал 11-летнего сына Мартина на велосипедной прогулке
Фото: соцсети

На опубликованных кадрах 56-летний Филипп и 11-летний Мартин катаются на велосипедах. Поп-король отметил, что инфраструктура Греции хорошо оборудована для велосипедных прогулок.

"Прогулки на велосипеде — это и спорт, и отличное настроение, и бодрый заряд на весь день! Теперь у меня в Греции есть свой велодром", — подписал ролик артист.

Певец также отметил, что таким образом решил заменить фитнес, поскольку ему не нравится ходить в тренажерный зал.

Напомним, что в этом году Филипп Киркоров перенес большое количество пластических операций, из-за которых помолодел на несколько десятков лет. Недавно поп-король похвастался в соцсетях кубиками пресса, которые ему сделал пластический хирург.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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