Телеведущая Лариса Гузеева восхитилась кубиками на прессе Филиппа Киркорова

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров после глобального преображения всегда находит момент, чтобы похвастаться стройной фигурой в соцсетях.

Фото: соцсети

Артист отправился в отпуск вместе с семьей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который сделал Киркорову практически новое тело. Филипп перенес липосакцию, абдоминопластику, скульптурирование пресса, сменил прическу, а также цвет волос. 56-летний Филипп Бедросович буквально одним махом скинул 30 лет.

Теперь помолодевший артист не стесняется публиковать результаты труда пластического хирурга в соцсетях. В одной из последних публикаций Киркоров позирует в расстегнутой рубашке, под которой видны кубики пресса.

В комментариях к посту, помимо фанатов поп-артиста также появилась телеведущая Лариса Гузеева, которая выразила свое восхищение Киркоровым.

"Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю", — написала звезда Первого канала.

Ранее Алексей Панин* объяснил, что заставило его рассказать пикантную историю о Филиппе Киркорове в интервью Ксении Собчак.