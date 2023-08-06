Певец Филипп Киркоров после глобального преображения всегда находит момент, чтобы похвастаться стройной фигурой в соцсетях.
Артист отправился в отпуск вместе с семьей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который сделал Киркорову практически новое тело. Филипп перенес липосакцию, абдоминопластику, скульптурирование пресса, сменил прическу, а также цвет волос. 56-летний Филипп Бедросович буквально одним махом скинул 30 лет.
Теперь помолодевший артист не стесняется публиковать результаты труда пластического хирурга в соцсетях. В одной из последних публикаций Киркоров позирует в расстегнутой рубашке, под которой видны кубики пресса.
В комментариях к посту, помимо фанатов поп-артиста также появилась телеведущая Лариса Гузеева, которая выразила свое восхищение Киркоровым.
"Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю", — написала звезда Первого канала.
Ранее Алексей Панин* объяснил, что заставило его рассказать пикантную историю о Филиппе Киркорове в интервью Ксении Собчак.
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