Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актриса Софья Синицына воссоединилась с Павлом Табаковым в день рождения дочери
В Казахстане школьник избил русского пенсионера ради развлечения
Зеленский сам подписал и проводил дальнобойную ракету Storm Shadow
Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ
Светлана Лобода и Макс Барских отказались делить сцену с Валерием Меладзе в Кишинёве
Песков: "Ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом"
The Sunday Times: зимой Зеленский был на грани эвакуации
Полицейские Забайкальского края задержали одного из участников нападения на ветерана СВО
Forbes: Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР

Телеведущая Лариса Гузеева восхитилась кубиками на прессе Филиппа Киркорова

1:11
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров после глобального преображения всегда находит момент, чтобы похвастаться стройной фигурой в соцсетях. 

Телеведущая Лариса Гузеева восхитилась кубиками на прессе Филиппа Киркорова
Фото: соцсети

Артист отправился в отпуск вместе с семьей звездного хирурга Тимура Хайдарова, который сделал Киркорову практически новое тело. Филипп перенес липосакцию, абдоминопластику, скульптурирование пресса, сменил прическу, а также цвет волос. 56-летний Филипп Бедросович буквально одним махом скинул 30 лет.

Теперь помолодевший артист не стесняется публиковать результаты труда пластического хирурга в соцсетях. В одной из последних публикаций Киркоров позирует в расстегнутой рубашке, под которой видны кубики пресса.

В комментариях к посту, помимо фанатов поп-артиста также появилась телеведущая Лариса Гузеева, которая выразила свое восхищение Киркоровым.

"Круто! Браво! Это уважение к себе и зрителю", — написала звезда Первого канала.

Ранее Алексей Панин* объяснил, что заставило его рассказать пикантную историю о Филиппе Киркорове в интервью Ксении Собчак.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Популярное
"Перестала зерна от плевел отличать": Назаров высказался об Аде Роговцевой

Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.

Артист Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой: "Перестала зерна от плевел отличать"
Генерал армии Пуликовский: руководство Украины необходимо ликвидировать
Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
"Это нормально?": Пугачева возмутилась играми детей
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
ВСУ атаковали российский танкер в Керченском проливе
В КНР заявили о нарушении прав китайцев на границе Казахстана и России
ВСУ массово перебрасывает свои силы в Харьков: похоже на бегство
ВСУ массово перебрасывает свои силы в Харьков: похоже на бегство
Последние материалы
Телеведущая Лариса Гузеева восхитилась кубиками на прессе Филиппа Киркорова
В Казахстане школьник избил русского пенсионера ради развлечения
Зеленский сам подписал и проводил дальнобойную ракету Storm Shadow
Из ряда населённых пунктов Харьковской области ушли ВСУ
Светлана Лобода и Макс Барских отказались делить сцену с Валерием Меладзе в Кишинёве
Песков: "Ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом"
The Sunday Times: зимой Зеленский был на грани эвакуации
Полицейские Забайкальского края задержали одного из участников нападения на ветерана СВО
Forbes: Россия измотает элитный спецназ Украины и прорвёт фронт в ДНР
Марков прокомментировал слова Медведева о том, что враги России должны молить о пощаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников