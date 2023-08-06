Актриса Яна Поплавская прокомментировала развод Ксении Шойгу и блогера Столярова

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров накануне внезапно сообщили о том, что они уже несколько месяцев не вместе. Развод именитой пары вызвал множество обсуждений в соцсетях. Актриса Яна Поплавская поделилась своими мыслями на этот счет.

Фото: Instagram

По мнению артистки, в разводе блогера и дочери министра обороны не все так однозначно. Она считает, что это может быть частью политической игры, поскольку громкое заявление было сделано очень неожиданно. 56-летняя актриса уверена, что теперь Столяров потеряет значительную часть своей популярности.

"Столяров подал в отставку. Больше не зять Шойгу. Теперь просто "жирная котлета". Гениальный ход со стороны Ксении Шойгу — сообщить, что пара уже много месяцев не пара. Таким образом, все, что творил все это время Столяров, не может больше бросать тень на семью. Будет ли теперь так популярен Леша?" — задается вопросом Поплавская.

Яна также искренне пожелала Ксении Шойгу счастья в личной жизни и пожелала ей найти достойного мужчину. Актриса пошутила, что ей тоже не с первого раза повезло.

Напомним, что вчера в подмосковном Алабине проходили соревнования "Гонка героев", на котором присутствовали Ксения Шойгу и Алексей Столяров. В беседе с журналистами пара объявила, что они больше не вместе. Символично, что именно в этом месте несколько лет назад они начали свои отношения.

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