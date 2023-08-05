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Ксения Шойгу рассталась с блогером Алексеем Столяровым

1:24
Шоу-бизнес

Блогер Алексей Столяров и дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу объявили о своем расставании. Об этом бывшие супруги сообщили во время проведения одного из чемпионатов "Гонки героев".

Ксения Шойгу рассталась с блогером Алексеем Столяровым
Фото: Instagram

Во время соревнований журналисты поинтересовались у пары, как им удается сохранять брак при достаточно разных графиках и интересах. Партнеры не стали хранить тайну и сообщили, что больше не вместе.

"На самом деле, мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой. Но, при этом, являемся партнерами и очень близкими друзьями. И Милана, и работа, и поездки, и все остальное… Ну конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает или я с открытия музея приезжаю", — призналась дочь министра обороны РФ.

Блогер подтвердил эти слова, добавив, что им удалось расстаться на позитивной ноте и сохранить дружеские отношения. Он подчеркнул, что самое главное, чтобы их расставание не повлияло на дочь Милану.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на "Гонке героев" в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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